Weer bijna 2,5 jaar geëist tegen wapenhandelaar Jan B. uit Hulten voor verstoppen lijk in Oosterhout

Freddy Janssen, dan 51 jaar oud, verdwijnt op 9 mei 2016 van de aardbodem. Niemand weet waar hij is. Totdat het lijk in mei en juni op lugubere wijze boven water komt. Letterlijk. Het is in stukken gesneden in mandjes van kippenrengaas verpakt. De mandjes zijn verzwaard met kinderkopjes en ingepakt in zwart en wit plastic. Vijf mandjes komen één voor één bovendrijven in het Markkanaal bij Den Hout.