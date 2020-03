Weekmarkt in Oosterhout gaat door, maar ‘waardeloos dat non-food niet meer welkom is’

Het zonnetje schijnt, het voorjaar is nakende. Eindelijk, na maandenlange bakken regen. Bloemen, vol in bloei, vertolken dat fijne gevoel. Ramon den Ridder van de gelijknamige bloemenhandel merkt dat deze zaterdag op de weekmarkt in hartje Oosterhout heel goed in zijn portemonnee. "Het loopt super", zegt de ondernemer uit Berkel en Rodenrijs, "maar dat heeft vooral met het coronavirus te maken. Al het mooie, zoals ergens een hapje eten of wat drinken, is nu uit hun leven verdwenen. Maken ze het met een bloemetje thuis een beetje gezellig."