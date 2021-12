Weekendbus voor azc/Gilze/Rijen blijft toch behouden, COA betaalt wat mee, gemeente de rest

De afgelopen week rolden de voorstellen om de buslijn te behouden over elkaar heen. Gisteravond kwam er duidelijkheid in een door geluidproblemen en slechte verbindingen geteisterde raadsvergadering. Wethouder Aletta van der Veen die dit onderwerp uit de portefeuille van de plotsklaps vertrokken wethouder Sandra Diepstraten had overgenomen vulde de cijfers in, nadat het COA deze week in BN DeStem had gemeld best wel wát te willen meebetalen.