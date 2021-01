Week na rellen in Oosterhout heeft politie nog geen aanhoudingen verricht

Bommetje onder verhuizing Plus: ‘Supermarkt bij vesting onaccepta­bel’

6 januari GEERTRUIDENBERG - Een brief van de Oudheidkundige Kring legt een nieuw bommetje onder de mogelijke verhuizing van supermarkt Plus naar de entree van Geertruidenberg. ,,Dit is beschermd stadsgezicht. Een supermarkt aan de Emmaweg of de Stadsweg is onacceptabel”, zegt een furieuze Jan van Gils.