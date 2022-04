Wedstrijd powerboot racing op de Kurenpolder: ‘Snelheden tot 100 km per uur’

HANK - Recreatieoord en camping De Kurenpolder in Hank is komend weekend de locatie voor het jaarlijkse Powerboottreffen van het Dutch Powerboot Racing Team. ‘Naast shows worden er ook wedstrijden gehouden.’

Op afstand bestuurbare bootjes, elektrische of op benzine varend, die snelheden kunnen halen van 100 kilometer per uur. Dat is dit weekend te aanschouwen op camping de Kurenpolder. Het Dutch Powerboot Racing Team houdt voor het eerst hun jaarlijkse ledenevenement in Hank.

Naast de shows met de kleine bootjes worden er dit weekend ook wedstrijden gevaren met de powerboots en staan er diverse standhouders die spullen verkopen voor de bootjes.

Waterplas

,,Voorheen hielden ze hun jaarlijkse evenement op Recreatiecentrum Terspegelt in Eersel. Vanwege de bouw van nieuwe vakantiehuisjes aan de waterplas was dit niet meer mogelijk en dus zijn ze bij ons terecht gekomen”, vertelt Sandra de Jongh, medewerkster van camping de Kurenpolder.

Het aantal reserveringen op het recreatiepark is al flink toegenomen volgens De Jongh. ,,Naast de leden van de Nederlandse club zelf, zijn er inmiddels ook al wedstrijddeelnemers uit Italië, Frankrijk, België en Duitsland ingecheckt.”

Benzine

Voor het evenement zijn twee waterplassen in gebruik vertelt De Jongh: ,,De eerste vaarplaats is achter de horeca. Hier strijden ze met bootjes die op benzine varen. De waterplas naast de skatebaan is dit weekend het terrein voor de elektrische bootjes. Het is leuk om te zien hoe hard die dingen kunnen en daarom zijn toeschouwers van harte welkom.”

Het is mogelijk om het evenement op de Kurenpolderweg 31 te bezoeken op zaterdag 9 en en zondag 10 april tussen 10.00 en 17.00 uur. Entree voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar oud is 3,00 euro en vanaf 13 jaar kost een kaartje 5,00 euro per persoon.