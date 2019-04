Wederom horecaondernemer gezocht voor haven Terheijden

Exact hetzelfde als vorig jaar is de situatie in de haven niet; de foodtruck van Sovak, waar cliënten zelfgemaakt eten en drinken verkopen, staat er nu drie dagen per week en iedere laatste zondag van de maand. Maar de gemeente, eigenaar van de haven, wil meer levendigheid. “Laat duizend bloemen bloeien”, aldus wethouder Lieke Schuitmaker. “Misschien zijn er ondertussen weer mensen die leuke ideeën hebben voor een dergelijke standplaats en daar willen we graag aan meewerken.”

Afgelopen jaar haakten vier andere geinteresseerden uiteindelijk af omdat ondernemen daar niet rendabel genoeg bleek of de standplaats te klein was. De voorwaarden werden daarom iets verruimd, zodat ondernemers een dagdeel of een dag per week een standplaats kunnen huren. In de nieuwe oproep van de gemeente zijn die voorwaarden en ook de kosten hetzelfde gebleven: per dagdeel 2 euro voor water en elektra, 9,67 euro precariokosten en de vergunning van 42,30 euro.