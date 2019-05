Wederom duizenden bezoekers op de been voor Vlaggetjesdag in Drimmelen

Met een temperatuur van dertig graden was het vorig jaar duidelijk beter vertoeven. En dat verschil merkt ijsboer John van Barneveld met zijn ‘IJs van Gijs’ duidelijk aan de omzet. “Het is een matig dagje, misschien een kwart van de mensen vergeleken met vorig jaar.” Maar hij verkoopt de ijsjes er niet met minder plezier om. Hij staat er al bijna dertig jaar en iedere klant wordt getrakteerd op een gezellige babbel en een grote glimlach. Want ijsverkopen tijdens de Vlaggetjesdag is echt anders dan op de gemiddelde braderie. “Waarschijnlijk doordat het aan de haven is; mensen zijn hier echt in een vakantiestemming.”

Afgelegen rietaak

Het is inmiddels de 41e keer Vlaggetjesdag, traditioneel gehouden om het vaarseizoen in te luiden. Met een uitgebreide braderie, livemuziek en goedgevulde cafés en restaurants heeft het feest zich inmiddels ook van de haven af verplaatst. Vlaggetjes aan de boten zijn er amper te bekennen, alleen nog aan de opgeknapte rietaak van oud-wethouder John van Oosterhout. Afgelegen van de drukte, ligt hij met zijn ‘Drie Gezusters’ in de oude jachthaven. “Hij werd hier ook gebouwd in 1899, dus hij ligt weer terug op z’n oude stekkie.” In de toekomst wil hij met deze en zijn andere rietaak rondvaarten door de Biesbosch gaan organiseren, vandaag ligt hij er om uitleg te geven. En bezoekers weten hem ondanks zijn afgelegen plek goed te vinden.

File

En de bezoekers, vooral die met de auto, hebben door moeten zetten om in Drimmelen te komen. Met de verschillende wegafsluitingen is er veel file. “Dat is ieder jaar weer een hoofdpijn”, zegt Rob Ebert van de organiserende stichting Samen één Drimmelen (SED). “Vorig jaar waren er problemen, dus moesten er van de gemeente 1500 extra parkeerplaatsen bij. En volgens mij staan die ook zowat vol.”