‘We verzorgen het grasgoed, zodat we een goede kwaliteit aan onze koeien kunnen voeren’

Erik van Oosterhout schrijft elke drie weken over het leven op de boerderij. Deze week vertelt hij over gras. ,,Niet elke wei die u ziet is hetzelfde. We hebben productiegras, weidegras, hooigras en gras dat bijvoorbeeld gebruikt wordt als groenbemester of als 'vanggewas' na een akkerbouwteelt."

De afgelopen weken waren veel boeren heel erg ‘druk in het gras’, zoals er dan gezegd word. Er staat veel gras in Nederland, ons klimaat en de bodem zijn er uitermate geschikt voor. Hele grote gebieden in ons land zijn zelfs niet of nauwelijks geschikt voor andere teelten.

Dat is een belangrijke reden dat de melkveehouderij in ons land een belangrijke economische pijler is geworden. In wezen is er van de nood (er groeit enkel gras, maar wel heel goed gras) een deugd gemaakt (de koeien brengen dat gras tot waarde in de vorm van voedsel voor de mens).

Verschillende soorten gras

Tóch is niet elke wei die u ziet hetzelfde. We hebben productiegras, weidegras, hooigras en gras dat bijvoorbeeld gebruikt wordt als groenbemester of als ‘vanggewas’ na een akkerbouwteelt. Dit voorjaar was lang nat en koud, de grasgroei kwam traag op gang en doordat de zon weinig scheen, zat er ook niet veel eiwit in het gras. We namen de lage opbrengst van de eerste snede voor lief en maaiden die de laatste dagen van april. Vooral ook omdat we ook vanggewas wilden oogsten, waar opnieuw maïs ingezaaid moest worden. Dat doen we als het kan voor 10 mei.

Veel collega’s, die het vanggewas niet oogsten, vonden het eiwitgehalte niet hoog genoeg en de opbrengst te mager om al te maaien. Na enkele droge jaren raak je eraan gewend dat maaien een week later ook wel kan. Maar dit voorjaar was anders, het leek op dat van 1983. Ook toen het ruim drie weken regende of toen er niet veel droge dagen waren. Die dagen volgden pas eind mei, wat een ongekend zware eerste snede opleverde bij velen, iets wat de kwaliteit doorgaans ook weer niet ten goede komt.

Dankbaar werk

Op het productiegrasland was bij ons ondertussen de tweede snede ook voldoende gegroeid. Die kwam tegelijk met de eerste percelen voor kleine pakjes kalfjeshooi. En ook in het natuurgebied konden we na een uitgebreide faunacheck de eerste percelen maaien voor meer diversiteit en daar gras afhalen in grote balen. Maaien, schudden, ruggen en opslaan als wintervoer. Veel werk, maar dankbaar werk!