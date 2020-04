Watersport blij met sobere jachthavens in Geertruidenberg: ‘Nu doorgaan met onze eigen plannen’

update + video Geen giftige stoffen vrijgeko­men bij grote brand in loods van afvalver­wer­ker in Dongen

25 april DONGEN - Bij afvalverwerker Van den Noort Recyling in Dongen is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij, die in de wijde omgeving zichtbaar was. Uit metingen is gebleken dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen.