Waterscouts in actie voor renovatie schip

Gertrudis komt terug: 'Sterker en mooier dan ooit'

8 oktober GEERTRUIDENBERG - Het Gertrudisbeeld krijgt voorlopig een plekje in de Geertruidskerk. Afgelopen weekend werd het kapelletje aan de Stadsweg volledig vernield. Momenteel wordt gekeken in hoeverre het beeld zelf beschadigd is. "Maar Gertrudis komt terug. Sterker en mooier dan ooit. Punt", is Ingrid Schellevis van de Edele Vroedschap Sint Gertrudis Berghe beslist.