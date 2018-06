Waterschap: niet fracken bij Waalwijk

Wiebes heeft eerder dit jaar laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen de plannen van energiebedrijf Vermilion om bij Waalwijk naar gas te boren. Eerder heeft dat al geleid tot bezwaren van Provinciale Staten en de gemeente Waalwijk, nu zet ook het Algemeen Bestuur van het waterschap de hakken in het zand.

Bezwaren naar Wiebes

Een motie van de Water Natuurlijk-fractie met daarin de oproep om de minister de wacht aan te zeggen, is unaniem aangenomen. Dat betekent dat het Dagelijks Bestuur voor 4 juli een brief naar Wiebes moet sturen, met daarin de bezwaren tegen fracking die bij het waterschap leven.

Er zijn diverse redenen om tegen deze vorm van gaswinning te zijn, stellen de opstellers van de motie. Zo is onduidelijk wat de risico’s zijn voor bijvoorbeeld natuur en grondwater. Dat is in strijd met alles waar Brabantse Delta voor staat: het garanderen en veiligstellen van gezond oppervlaktewater, grondwater en bodem. Bovendien heeft het waterschap tijdens de eerder deze maand gehouden Klimaattop Zuid beloofd dat fossiele brandstoffen zoals schaliegas niet meer van deze tijd zijn.