Waterpartij in Raamsdonk: 'Alsof ik aan de Veste woon’

KBS De Bolster in Gilze maakt van nood een deugd en viert 101-jarig bestaan

GILZE - Basisschool De Bolster in Gilze kan niet meer wachten. Vorig jaar bestond de school 100 jaar. Maar corona gooide roet in het eten. ,,Dat gaan we vanaf 19 april helemaal goed maken. Dan maken we van het 101-jarig bestaan een groot feest", zegt directeur Jeroen Sterk.

4 februari