Wateroverlast loopt de spuigaten uit, bewoners willen meer haast achter maatregelen

Het noodweer van 26 juni was er weer zo een dat veel straten in Rijen onder water zette. Dat is nog daar aan toe, maar ook schuurtjes en woningen in vooral Noord-Oost, Rijens Laag, liepen onder met de nodige schade en stankoverlast tot gevolg. Het leidde tot soms felle reacties omdat het 'de zoveelste keer was’. Als wc-papier uit het riool twee dagen later nog rondslingert is dat ook geen pretje.