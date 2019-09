'Waterbak’ verschuift; geen haven maar parkeren in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - De ambities voor de uitbreiding van de Oude Haven in Raamsdonksveer zijn op een lager pitje gezet. De gemeente heeft de grond inmiddels aangekocht, maar de haven wordt niet fors uitgebreid. Het water van de Donge doortrekken richting centrum wordt te duur, aldus wethouder Kevin van Oort over de plannen die maandagavond 30 september aan de inwoners worden voorgelegd.

Volledig scherm Ontwerp Haven Raamsdonksveer, met links bij terrein Marquart de waterbak of een nader 'waterelement'. © Gemeente Geertruidenberg

In plaats daarvan wordt het braakliggend terrein tussen het Spant en de haven (achter Marquart) opgeknapt voor (beter) parkeren en blijft daar ruimte voor woningbouw. Het is ook de bedoeling om op dat terrein de 'waterbak' of een ander 'waterelement’ weg te zetten die in eerdere plannen nog aan de overkant van de weg, richting Heereplein, was gepland. Het stuk van het Spant tot aan Gangboord, het laatste deel van de centrumvisie, blijft behouden als parkeerruimte en wordt daarvoor opgeknapt.

Van Oort: ,,De economie trekt weer aan en daardoor is er ook meer behoefte an parkeerplekken. Ook aan de rand van het centrum zoals bij Marquart.“

Duur

Naast die parkeerbehoefte is het vooral een geldkwestie om de haven niet door te trekken, is Van Oort duidelijk. ,,Wanneer je de haven gaat uitgraven moet je een dijkhoogte aanhouden van 1.80 meter. Het alternatief van een keersluiting is nog veel duurder. Vooralsnog is de haven doortrekken dus te duur. Mogelijk dat er in de toekomst kansen komen bij een dijkversterkingsproject van het waterschap, waar wij bij kunnen aansluiten.”

Op de grond achter Marquart die door de gemeente is aangekocht had de toenmalige eigenaar WSG drie woontorens gepland. Er blijft ruimte voor wonen bestaan, maar over de invulling wordt in een later stadium gesproken. ,,Dat zijn nog gele vlekken op de schetstekening", aldus Van Oort.