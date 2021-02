Waterbak in Raamsdonksveer komt er toch: De flirt van de Oude Toren met de Kiosk

Het was een verrassende wending donderdagavond over een onderwerp dat de gemoederen in de gemeenteraad al geruime tijd bezighoudt. In december werd een motie aangenomen met 10-9 stemmen om de waterbak eruit te halen. Want, te duur. Het college van B en W legde de motie echter naast zich neer, tot onvrede van de partijen die hem indienden. Reden voor hen een initiatiefvoorstel in te dienen voor donderdag om de waterbak te vervangen voor groen.