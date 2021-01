'Waterbak in Oude Haven komt er toch'; college weigert voorstel uit te voeren

Visverwer­ker Wylax uit Raamsdonks­veer failliet verklaard

14 januari Visverwerkingsbedrijf Wylax International is failliet verklaard. De onderneming die in 1908 in Woudrichem werd opgericht door visser Teunis Wijnbelt, in 2019 van eigenaar verwisselde en vorig jaar naar Raamsdonksveer verhuisde, is volgens de curator door corona ten onder gegaan.