Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op de Oosterhoutse binnenstad?

Van Nature Drukte in de Biesbosch gaat gepaard met brandjes, vernielin­gen, geluids­over­last en zwerfafval

16:31 Het was de afgelopen tijd ontzettend druk in de Biesbosch. Om de rust in het centrale deel van de Biesbosch enigszins te waarborgen sloot Staatsbosbeheer afgelopen weekend een aantal kreken in de Biesbosch. Een terugblik.