Wat te doen met evenementen? Van ‘vol in organisatiestand’ tot 'we komen te vroeg’

Oplossing voor bedlegeri­ge Henk en anderen op een wachtlijst: huis mag wél worden aangepast

8 januari GILZE EN RIJEN - De noodklok die de ernstig zieke Henk van den Broek uit Rijen luidde, heeft gehoor gevonden bij de gemeente Gilze en Rijen. Mensen die vanwege een handicap of ziekte wachten op een aangepaste woning, kunnen voortaan kleine aanpassingen in hun huidige huis krijgen. Daarmee is niet alleen Henk, maar zijn ook mensen in een soortgelijke situatie geholpen.