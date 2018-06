Wat je wel en zeker niet moet doen als je oog in oog komt met Schotse hooglanders

Wat je nooit in dank afgenomen wordt, is schreeuwen tegen een hooglander of schichtige bewegingen maken. Het dier schrikt hiervan en kan zich geïntimideerd voelen. Zijn instinct zegt dan dat verdedigen de beste optie is. Ook moet je een Schotse hooglander nooit voeren. Als je een hooglander een 'onschuldig' stuk fruit of groente geeft, gaat het beest mensen associëren met eten en komen ze de volgende keer achter je aan.