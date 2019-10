Wat is het verlanglijstje voor burgemeester Marian Witte?

,,Ik hoop dat de nieuwe burgemeester een krachtig beleid voert. Dat de politiek zich niet meer druk maakt om kleine dingen of doet aan vriendjespolitiek.”



“Als burger merk ik dat eenlingen soms de dienst uit maken. Als één iemand klaagt wordt hij op zijn wenken bediend. Een voorbeeld? Ik woon vlakbij de kerk op de Markt van Den Berg. Van de ene op de andere dag slaat de kerkklok niet meer elk kwartier. Hoezo? Wie had daar last van? Wie heeft dit besloten? Het is toch van de gekke: je woont in een historische stad, wees trots op die kerkklok! Dit is echt de afdeling klein leed, oude politiek. Het is tijd voor vernieuwing en tijd voor een jonge burgemeester.‘’