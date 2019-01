Wat heeft Oprah Winfrey met Geertruidenberg van doen?

Maar er is wel degelijk een link tussen de wereldberoemde tv-ster en de West-Brabantse vestingstad. Het vereist wat uitleg, maar toch. Aanstaande zaterdag doopt Winfrey in Fort Lauderdale, bij Miami in de Verenigde Staten, het nieuwste schip van de Holland Amerika Lijn.

Dat schip heet de Nieuw Statendam, en in dat laatste zit de link naar hier. Tenminste, naar alle waarschijnlijkheid, want hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt helaas. "De naam 'Statendam' is terug te voeren naar pakweg een eeuw geleden, toen de suikerindustrie hier 'big business' was", zegt Cees Schuller.

Welgestelden

De scheepvaartkenner uit Geertruidenberg heeft het zorgvuldig uitgeplozen. “Onder de aandeelhouders van die suikerfabrieken zaten veel welgestelden uit deze regio. Die waren ook weer verbonden aan de de HAL, de Holland Amerika Lijn. Wie betaalt, bepaalt, dus die lui hadden een zegje in de namen van de grote zeeschepen. De passagiersschepen van de HAL eindigden vaak op 'dam'.

Op het snijvlak van Geertruidenberg, Oosterhout en Made-Drimmelen ligt Statendam of De Statendam, een gehucht of buurtje. Het is waarschijnlijk dat daardoor de naam op de HAL-schepen terecht is gekomen." In 1898 werd de eerste Statendam in de vaart genomen. De Nieuw Statendam die nu wordt gedoopt, is nummer zes met deze naam.

Champagne

Maar waarom Oprah Winfrey zaterdag de champagne tegen de boeg van het schip stukslaat met de woorden 'and hereby I name you...'? Schuller kan er alleen maar naar raden: “Amerikanen zijn dol op decorum en royalty. In 2016 doopte koningin Maxima de 'Koningsdam', het vorige nieuwe schip van de HAL. Nu is het de beurt aan de Amerikanen."

Die pakken dus uit met Oprah, die volgens hen het dichtst bij 'royalty' komt...

De Nieuw Statendam, gebouwd in Italië, is bijna driehonderd meter lang, 35 meter breed, een kleine 100.000 ton zwaar en twaalf dekken hoog. Er kunnen 2.650 pasagiers op, naast de crew van 1.036 man. De prijs van een overtochtje is niet bekend, maar je kunt aan boord met dollars betalen. Met de huidige koers is dat best aantrekkelijk.