Wat gebeurt er nu met Tuf Recycling in Dongen?

5 vragenDONGEN - De gemeente Dongen ligt al jaren in de clinch met het bedrijf Tuf Recycling dat zich toe zou moeten leggen op het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten. Dat laatste lukt het bedrijf niet erg waardoor er tegen de voorwaarden van de vergunning in stapels grasmatten liggen op het bedrijfsterrein.

1. Waarom lukt het Tuf Recycling niet om de afgedankte grasmatten te recyclen?

Nederland heeft een groot probleem met de talloze kunstgrasmatten die al enige decennia worden uitgerold over voetbal- en hockeyterreinen. Ze moeten op een zeker moment vervangen worden, want het mag dan allemaal nep zijn de matten slijten wel degelijk. In de praktijk is het echter niet eenvoudig te matten te verwerken en zo voor hergebruik geschikt te maken. Dat proces is zeer ingewikkeld. Er zijn in Europa maar weinig bedrijven die dat echt goed kunnen. Er is pas sinds betrekkelijk korte tijd aandacht voor dit probleem.

2. Maar Tuf kreeg in 2015 toestemming van de gemeente zich in Dongen te vestigen? Hoe zit dat?

De grootschaligheid van de problemen bij de recycling van kunstgrasmatten was destijds niet breed bekend. De gemeente zag het verwerkingsproces als een bedrijfsmatige aangelegenheid. De vergunning had slechts betrekking op de hoogte van de stapels matten die de vier meter niet mocht overschrijden. Nog steeds concentreert Dongen zich hierop. Tuf moet er zelf maar voor zorgen dat de matten ergens worden verwerkt, zodat er geen gevaar meer is voor milieuverontreiniging op de locatie aan de Vierbundersweg.

3. In hoeverre is er nu al sprake van milieuverontreiniging?

Op twee geïsoleerde plekken op het bedrijfsterrein is een beperkte mate van verontreiniging vastgesteld. In het ene geval betreft het rubberkorrels die vermengd zijn met de bovengrond. Daardoor is een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen. In het andere geval is bij een peilbuis een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. De rest van het terrein zou betrekkelijk schoon zijn. De schade voor het milieu na de brand bij Tuf op 11 oktober vorig jaar is beperkt gebleven.

4. Zamelt Tuf nog steeds matten in en waar gaan deze dan naartoe?

De gemeente Dongen staat niet toe dat er nog langer kunstgrasmatten worden aangevoerd bij Tuf Recycling. De matten op het terrein moeten weg voor zover ze daar illegaal liggen. En dat is een probleem voor Tuf. In het voorjaar van 2017 dumpte Tuf illegaal matten in de gemeente Zundert en onlangs gebeurde dat in de gemeente Maasdriel.

5. Wat gebeurt er als Tuf niet ingaat op de eisen van de gemeente Dongen?