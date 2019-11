Wat gebeurt er met Elluf Elluf in en om Kaaiendonk: start van het nieuwe carnavalsseizoen 2019/2020

Oosterhouters verzamelen zich om 15.11 uur op het Hatsekiedeeplein, dat vanaf 14.30 uur de carnavalssfeer helemaal uitstraalt. Daar maakt Prins Mienus XIV zijn entree, samen met zijn nieuwe Heer Adjudant. Direct daarna wordt het nieuwe carnavalsinsigne onthuld, ontworpen door Peter van Gils. 1.111 exemplaren zijn vanaf 16.00 uur te koop in café Oud Brabant bij CC Het Genootschap der Volledigen. Het kinderprogramma begint om 14.30 uur met spelletjes, schminken en pannenkoeken. Iets na vijven is er een lichtjesparade door de binnenstad vanaf het Hatsekiedeeplein. Alle kinderactiviteiten zijn gratis.

Het nieuwe carnavalsnummer is voor de eerste keer te beluisteren om 17.30 uur op het Hatsekiedeeplein. De hongerige carnavalsmens kan om 18.00 uur op het plein een warme maaltijd (boerenstaamp met een gehaktbal) kopen, inclusief het limited edition 11/11-pinneke.

Daarna, om 19.30 uur, begint het Meejkwèkfestijn. Het publiek krijgt tekstboekjes zodat iedereen uit volle borst mee kan zingen. De uitvoering van het Kaaiendonkse Carnavalslied is om 22.11 uur.

Regio Oosterhout:

8 november

Oosteind/Uilendonck:

Het Prinsenbal van CV Uilendonck is vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis Oostquartier. De prins, prinses, nar en raad worden bekendgemaakt.

Dorst/Kattegat:

Het 11/11-Bal van CV Van Veul Bier Worde Zat is vanaf 20.00 uur in café Mira’el.

9 november:

Den Hout/Kluivenduikersrijk:

De bekendmaking van de nieuwe prins(es) Kluif XIII is vanaf 20.00 uur in dorpshuis Den Brink.

Raamsdonk/Den Haaykant:

Het Prinsenbal in café de Schipper, de aanvang van de jeugd is van 18.00 uur tot 20.00 uur. Wat is er gebeurd met de prins, wat is de ontdekking van de adjudant?

Raamsdonksveer/Faanteland:

Het Prinsenbal is vanaf 20.00 uur in het Boelaars Zalencentrum.

Geertruidenberg/Potteschijtersland:

Het Kwékgala begint om 20.00 uur in Den Witte Hemel. De deelnemers zingen liedjes uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80, die ze in hun eigen carnavalsjasje steken.

Made/De May:

CS De Mayenèrs organiseert de ‘Schretsraid 11/11'. Hierbij wordt het nieuwe carnavalsnummer gekozen. Dit is van 19.45 uur tot 20.30 uur. Daarna wordt door de CS in samenwerking met The Pub and Churchill het Elfde van d’n Elfde feest georganiseerd. Om 23.11 uur wordt het nieuwe lied bekend gemaakt. Als dit is gebeurd, begint om 23.15 uur de Larocca Band.

Lage Zwaluwe/Biesboschrakkersrijk:

Bij café ‘t Roer is de 11e van de 11e Cup te winnen. Er is een leuke carnavalsquiz, men kan meedoen met maximaal vijf man per team. De quiz begint om 20.00 uur.

Rijen/Wringersgat:

De aanvang van de Prinsenpresentatie en de talentenshow is om 20.30 uur. Iedereen kan meedoen met de talentenshow, zolang de act maximaal vijf minuten lang is. Het gebeurt allemaal bij ‘t Rijens Vat.

Dongen/Peeënrijk:

CC De Peeënstekers houdt de 11/11-viering in cultureel centrum De Cammeleur, het begint om 20.00 uur. DJ Royor verzorgt de muziek.

Hank/Knusterooierslaand:

CV de Knusterooiers beginnen het nieuwe seizoen met hun ‘kik-of’. Dit is vanaf 20.00 uur in buurthuis ‘t Uivernest. Groepjes of individuen treden op met een zelfgekozen nummer, op welke manier dan ook: opera, rap, enzovoort. Daarna zorgt DJ Joost voor de muziek.

11 november