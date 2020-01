Wat gaat er om in het hoofd van Maarten van der Weijden tijdens zijn recordpoging?

Tijdens de 24 uur moet ook gegeten worden. Van der Weijden heeft tijdens het zwemmen geen tijd om even te stoppen om een maaltijd naar binnen te werken, daarom doet hij dat gewoon zwemmend. Zijn eten is gepureerd en wordt via een soort hengel aangereikt. Dit slurpt hij binnen vijf seconden leeg.



Drinken kan hij in drie seconden. Ieder half uur drinkt hij 187 milliliter isotone drank, dit is een sportdrank waar veel koolhydraten in zit en snel opgenomen wordt door het lichaam.