Wat een goedheid: onbekende vrouw betaalt boodschappen van mevrouw Roovers die pinpas kwijt is

Toen ze haar boodschappen af wilde rekenen aan de kassa van de Nettorama in Oosterhout, sloeg de schrik haar om het hart. Ze was haar pinpas kwijt. In haar scootmobiel reed ze snel terug naar huis om te kijken of de pas daar lag, maar hij was nergens te vinden. Terug bij de Nettorama werd het haar even te veel en barstte ze in tranen uit.

Ze betaalde alle boodschappen

Een voor mevrouw Roovers onbekende vrouw schoot haar meteen te hulp. Ze betaalde voor alle boodschappen. In totaal ging het volgens Jeffrey, de jongste zoon van mevrouw Roovers, om een bedrag van een paar tientjes. ,,Toen ik van mijn moeder hoorde dat iemand haar boodschappen had betaald, geloofde ik het eerst niet. Om heel eerlijk te zijn zou ik niet weten of ik dat direct voor een vreemde had gedaan.”

Jeffrey klinkt nog behoorlijk onder de indruk van het verhaal. ,,Dat iemand dit voor een ander doet, dat heeft zo veel impact. Ook op mijn moeder. Het doet ons heel veel.”

Geen contactgegevens

Eenmaal thuis bleek dat de pinpas van mevrouw Roovers in een andere tas zat. Van schrik heeft ze geen naam, telefoonnummer of andere gegevens van de behulpzame vrouw genoteerd. Jeffrey probeert die nu alsnog te achterhalen. ,,We willen niets liever dan de mevrouw ontzettend bedanken en haar natuurlijk het geld terug betalen. Het is een vrouw van middelbare leeftijd met blond haar. Meer weten we helaas niet.”