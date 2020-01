Waspikse voetbalclub The White Boys zet rechtszaak door

Bieb wordt blikvanger in De Boodschap in Rijen

6:12 RIJEN - De voormalige kerk waarin Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen is gevestigd, wordt komende maanden grondig onder handen genomen. De bibliotheek komt in het hart van het gebouw en daarmee moet het centrum ‘de huiskamer van Rijen’ worden. Dat bleek uit de plannen die maandagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in De Boodschap werden gepresenteerd door Ingrid Langen (directeur Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR)) en Paul Adels (directeur bibliotheek Theek 5).