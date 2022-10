Waspikker John Miller maakt concept-album in 2022

Het accent verraadt een Engelse achtergrond. John Miller (64) is geboren in het Verenigd Koninkrijk en kwam in 1977 naar Nederland. Zijn leven is een groot muzikaal verhaal. Al op zijn zesde begon bij met het bespelen van piano en kerkorgel. ,,Ik zong in een kerkkoor en de koormeester zag potentie in mij en heeft mij gratis lessen gegeven. Later kreeg ik lessen van een piano docent. Vreemd genoeg was dat niet iets waar ik zelf voor had gekozen. Later heb ik zeven jaar viool, blaasinstrumenten en drums gespeeld, in een jeugdorkest en later bij de harmonie en in een rockband.”