‘Waspik daor kome de Meulens’: volkslied omgedoopt tot protestlied tegen windmolens

Boerenpraat Nieuw jaar, nieuwe werkzaamhe­den: ‘Vooral veel werk op kantoor’

9:03 MADE - De jaarwisseling brengt op onze boerderij ook altijd weer een hele wisseling van werkzaamheden met zich mee. In december stonden we hier vol in de ‘kerstpakkettenmodus’, wat veel gezellige drukte met zich meebracht. De laatste groepen jongvee haalden we van de polder naar de stal. Zij werden toen meteen geschoren. Ook altijd een hele klus.