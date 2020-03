‘Wasbare luiers slijten wel wat, maar absorberen nog prima’

Geen gehannes met doeken en veiligheidsspelden; wasbare luiers vind je vandaag de dag in gebruiksvriendelijke materialen en tal van kleuren. Anne Hoogendijk en Erik Rozendom uit Hooge Zwaluwe willen voor hun dochter Wende (1) niet anders meer. ,,Het inlegvel is het enige afval dat we hebben, de rest wassen we om de drie dagen uit." Wasbare luiers zijn volgens de jonge ouders niet onhygiënischer dan wegwerpluiers, zoals veel mensen denken. Anne: ,,Er zijn veel misvattingen over. Je verzamelt de gebruikte luiers in een waterdichte zak of wasnetje en kunt bij voldoende was zo alles in de wasmachine doen."