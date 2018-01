Was Van Puijfelik 'dupe' van cocaïne-lijn via Antwerpen?

BREDA - De aangetroffen cocaïne in een zeecontainer bij papierverwerker Van Puijfelik Recycling in Oosterhout zat mogelijk verstopt in het staal. De container is die bewuste maandagmiddag 8 januari zelf door de papierverwerker opgehaald in Antwerpen en gelost op eigen terrein. 's Avonds viel een politiemacht binnen.

Advocaat Rogier Hörchner van Van Puijfelik gaat van het scenario uit dat zijn cliënten zijn misbruikt om de lading van 40 kilo cocaïne (straatwaarde tegen de drie miljoen euro) te vervoeren en te stallen. 's Middags hebben medewerkers van Van Puijfelik de met briketten gevulde container leeggehaald. ,,Na het werk, aan het einde van de werkdag, hebben ze het terrein verlaten.''

Later die maandagavond vond de massale politie-inval plaats, met inzet van een arrestatieteam, politiehelikopter, drone en zwaar voertuig waar het hek mee aan gort werd gereden. De politieactie leidde tot de vondst van de drugs en tot aanhouding van drie personen.

Drie mannen op het terrein, twee Nederlanders uit Ridderkerk en Breda en een man uit de Dominicaanse Republiek. Bij huiszoekingen in Breda en Ridderkerk is nog een vuurwapen aangetroffen.

Verbijsterd

Volledig scherm Arrestatieteam houdt die maandagavond 8 januari drie verdachten, politie vindt 40 kilo cocaine in container. © Mathijs Bertens / MaricMedia Directeuren Andries en Jaimy Van Puijfelik reageerden verbijsterd over de drugsvondst. De advocaat: ,,Kennelijk was de container dus niet helemaal leeg, zat er een partij coke in verstopt, in een verborgen vak of zo.''



Het is een vaker gebruikte werkwijze van drugscriminelen: drugs tot zo'n 200 kilo verstopt in de wand, deur of bodem van een stalen zeecontainer. De container wordt voor vertrek geprepareerd, de drugs worden verstopt in een holle ruimte en eenmaal op bestemming wordt de dunne lasnaad opengemaakt.



Zo hebben smokkelbendes inmiddels Antwerpen verkozen boven Rotterdam als favoriete in- en doorvoerhaven voor Zuid-Amerikaanse cocaïne.



In 2017 werd liefst 38 ton coke onderschept (straatwaarde zo'n 1,8 miljard euro), een nieuw record voor de Belgische haven.

Container vastgehouden

'Hier balen we allemaal enorm van'

Directeur Andries van Puijfelik (30) en zijn neef Jaimy (25) steken een sigaret op, in het kantoortje op het indrukwekkende opslagterrein van Van Puijfelik Recycling aan de Koopvaardijweg. Oosterhout, bedrijvenpark Weststad.

De vierde generatie Van Puijfelik is er nu twee jaar in bedrijf. De twee 'jonkies' zetten de papierhandel die een Bredase geschiedenis heeft van bijna een eeuw door. Oud papier importeren en verkopen. Internationale business.

Ze zijn er nog steeds beduusd van, voelen zich ruim een week na de massale politie-inval nog behoorlijk overdonderd.

,,We willen een mooi bedrijf runnen. Dan balen we hier allemaal enorm van'', zegt Andries namens de twaalf medewerkers over de drugsvondst. Opmerkelijk is, zegt advocaat Hörchner, dat de zeecontainer in Antwerpen door de douane drie dagen lang, voor de bewuste maandag, is vastgehouden. ,,De zaak is toen, kan ik me zo voorstellen, door politie en justitie in die dagen voorbereid. Een actie is op poten gezet, waarna de container alsnog is doorgelaten.''



Hörchner: ,,Prima, boeven moeten gepakt worden. Maar dat betekent ook dat de telefoons van Van Puijfelik zullen zijn afgeluisterd, en dan moet de politie dus ook hebben begrepen dat Van Puijfelik niet bekend was met de drugs. Niet voor niets zijn bij de papierverwerker geen medewerkers aangehouden."



"Ik heb de officier van justitie gevraagd of mijn cliënten verdacht worden. Ze zijn niet meegenomen, hebben geen moment in de cel doorgebracht. Ik krijg geen antwoord. Dan ga ik er vanuit dat dat niet het geval is. Maar ik neem het de officier wel kwalijk dat hierover niets wordt gezegd. Zeg dan dat ze niet verdacht zijn. Het grote vertoon en de onnodige geheimzinnigheid berokkenen ernstige schade aan de bedrijfsvoering.''

Getuige

Maandagavond 8 januari al reageerde hij geschrokken met: 'Belachelijk'. Wat nog altijd steekt, zeggen ze, is dat de autoriteiten niets loslaten. Jaimy is door de politie opgeroepen als getuige.

Andries: ,,Hij was tot in de nacht bij het terrein, mocht er niet op, moest zich wel legitimeren. Ze willen hem spreken.'' Jaimy: ,,Waarover? Ik weet het niet.'' Of ze de dupe zijn van een drugslijn via Antwerpen, Andries: ,,Wij weten het zelf ook niet. We hebben wel gehoord van een concurrent in Barendrecht, dat de politie daar ook is ingevallen. We krijgen vragen, van klanten, van leveranciers, maar wat moeten we zeggen? We horen niets.''



Andries: ,,We hebben maandagmiddag met een eigen vrachtwagen de container gehaald en hier netjes leeggemaakt. Toen het einde werk was, tegen de avond zijn we vertrokken, naar huis gegaan. Het hek dichtgeschoven, zoals iedere avond.''

Het terrein op

Volledig scherm Andries (rechts) en zijn neef Jaimy (links dus) van Puijfelik, van het gelijknamige bedrijf recyclingbedrijf, op hun terrein aan de Koopvaardijweg in Oosterhout. © Johan Wouters / Pix4Profs Hoe de drugscriminelen op het terrein zijn gekomen? ,,Het hek gaat niet op slot. De chauffeurs blijven komen en gaan.'' Over de enorme stalen overkapping die er nog niet zo lang staat, Andries: ,,De poort moeten we daar nog op aansluiten. Maar die gaat nu wel op slot, de chauffeurs krijgen een sleutel.''



Advocaat Rogier Hörchner vult aan: ,,Ze moeten geweten hebben dat de poort openstond.'' De zeecontainer waar de coke in zat, heeft Van Puijfelik de dag na de inval zelf weer moeten terugbrengen naar de rederij. ,,Van dezelfde afzender waren meer containers onderweg, die zijn door Van Puijfelik natuurlijk gecanceld. 'Hou die maar bij je'. Ze willen geen enkel risico lopen om te worden geassocieerd met dit soort types'', vervolgt Hörchner.



Een huurauto die de drugscriminelen hebben gebruikt is op het terrein blijven staan, weet de advocaat. ,,Een heel vreemde gang van zaken. Dat de politie zulk bewijsmateriaal heeft achtergelaten.''

Heftruck

Andries: ,,Een Citroën C1. Woensdag hebben we de auto met een heftruck buiten het terrein gezet, op het parkeerterrein bij ons kantoor. De wagen stond in de weg. Hij staat er nog steeds. We hebben ook gereedschap gevonden bij de wagen.''

De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. Andries: ,,We kunnen daar niet meer over zeggen.'' Hoe verder? De papierhandel gaat door, sterker, heeft na de drugsvondst nooit stilgelegen. Terwijl de wagenbouwers uit de regio weer op de stoep staan voor oud papier, carnavalstraditie.

Andries: ,,Het is hard werken, van 's morgens vroeg tot laat. Maar het gaat goed.'' Niet zonder trots over de nieuwe locatie in Oosterhout: ,,Mooie plek, daar zijn we blij mee.''

Onderzoek naar transport

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Den Haag doet geen mededelingen over de toedracht van de politie-inval bij Van Puijfelik en het onderzoek. ,,Als de advocaat hier vragen over heeft, moet hij bij de officier van justitie zijn. Hierover gaan we niet communiceren via de krant, ook niet omwille van de privacy.''

Zat de drugs in het staal van de container verborgen? ,,Daar kan ik niks over zeggen. Het onderzoek richt zich op het transport van de container en op de drie aangehouden verdachten. Maar een reconstructie maakt wel onderdeel uit van het onderzoek. Over waar de drugs zat verstopt kan ik geen aparte toelichting geven. Dat kan bij de behandeling bij de rechtbank wel aan de orde komen.''