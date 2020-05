Was die keelpijn nu corona of niet? Mobiele prikpost in Made test het

Vanuit een grijze buscamper nemen geneeskundestudenten Anna van Molken en Daan van den Nieuwenhof de vingerpriktesten af. ,,Onze studies liggen nu stil, waardoor we nu tijd hebben om ons op deze manier in te zetten”, vertelt Van Molken. Veel tijd voor een uitleg heeft ze niet, want vrijwel doorlopend rijden er auto’s naar de mobiele prikpost. Om drukte te voorkomen zijn degenen die vandaag getest worden ingedeeld in tijdvakken.