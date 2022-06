Warmte en strijd op het TSC International Tournament in Oosterhout

met video Huis vol rook bij keuken­brand in Raamsdonks­veer, bewoner naar ziekenhuis

RAAMSDONKSVEER - De brandweer moest zondagavond in actie komen voor een keukenbrand in Raamsdonksveer. Een pan had daar vlam gevat, waardoor rook in de woning in de Margrietstraat hing. Een bewoner moest worden nagekeken in het ziekenhuis.

