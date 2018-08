Warm bad voor Van der Weijden in Waalwijk, krijgt honderden schouderklopjes

Met dochter Phileine op zijn nek steekt de toch al boomlange zwemmer al helemaal boven de menigte uit. In de mensenmassa is een smal pad vrijgehouden en daarover wandelt hij, samen met burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk, naar het podium. Hij tikt tientallen, zo niet honderden, handen aan, ontvangt even zoveel schouderklopjes. Op het podium vertelt hij over de tocht. Dat hij eigenlijk in de eerste nacht al op wilde geven omdat het vooruitzicht op nóg een donkere nacht in het koude water hem bijna kopje onder deed gaan. Hij vertelt hoe zijn vrouw hem er doorheen sleepte, hem overtuigde door te zwemmen omdat elke minuut die hij in het water bleef, meer aandacht voor de zaak opleverde. En dat werkte, want Van der Weijden heeft inmiddels 4,3 miljoen euro opgehaald, zo maakte hij gistermiddag bekend.