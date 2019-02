Wantrouwen overheerst bij open dag Glorieux Leystroom over komst arbeidsmigranten

"Wij zijn tegen." Kees Steenvoorden, bewoner van de wijk achter de Triangellaan, wond er geen doekjes om. Eigenaar Leystromen van Glorieux en de beoogde gebruiker, uitzendbureau voor Poolse migranten E&A, hielden zaterdag presentaties in het gebouw waar al maanden druk gewerkt wordt om het klaar te maken voor bewoning. Steenvoorden, net als verscheidene bezoekers gehuld in een geel hesje, was niet alleen faliekant tegen het huisvesten van migranten. Met zijn medestanders liet hij zien dat hij geen vertrouwen had in de betrokken instanties. "Er was hier al eerder tijdelijke bewoning. Toen werd er gedeald en waren er feesten. En nu zijn ze hier al weken aan het verbouwen zonder dat de gemeente er iets van af weet. Als hier honderd mensen zitten die niets te doen hebben, krijg je ruzies en bakken herrie. Waarom komt hier geen permanente bewoning? Je moet dit niet willen."

Bezoekers voelen zich gepasseerd

Hij verwoordde daarmee het sentiment van veel bezoekers. Die voelen zich gepasseerd, mede doordat Bouwvast Beheer BV, het bedrijf dat Glorieux beheert, al in november begonnen was met het opknappen van het pand. Daardoor hebben ze het gevoel gekregen dat alles al bekokstoofd was, zonder dat zij er in gekend waren. Een vertegenwoordiger van het bedrijf bestreed dat. "We zijn een onderneming. Dat wil zeggen dat we risico's nemen. We hebben investeringen gedaan, en zijn begonnen met opknappen, ook al is er nog geen besluit genomen over de huisvesting."

Bas de Cock van E&A probeerde in zijn presentatie vertrouwen te wekken bij de bewoners. "Er zijn strikte huisregels. En twee beheerders die vierentwintig uur per dag aanwezig zijn. We hebben niet alleen mannen van 18. We zien een ontwikkeling naar zestig procent mannen en veertig procent vrouwen. Er zitten ook stelletjes bij. Het is beter hen in complexen als dit onder te brengen dan in rijtjeshuizen. Bovendien halen we onze mensen uit Polen op in bussen. Het is niet de bedoeling dat ze met eigen auto's gaan rijden, die ze ook nog moeten parkeren."