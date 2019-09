Wanneer is May Kwist? Organisatie bereidt ‘spectaculaire aankondiging’ voor

Dat er een vervolg zou komen, zat er dus altijd al in. Terwijl de organisatie vorig jaar op veertig ploegen hoopte, ging het daar bij de eerste inschrijfavond al overheen. ,,Het is geweldig aangeslagen in de gemeenschap. Het is iets wat jong en oud aanspreekt en het dorp in beweging brengt", vertelt Peeters.



Het wordt serieus aangepakt, niet alleen door de organisatie maar ook de deelnemende teams. “In de wandelgangen heb ik al vernomen dat een aantal teams gaat fuseren om meer mankracht te krijgen", vertelt Peeters. De grens is dit jaar weer op 75 teams gezet.