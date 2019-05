Wandelnet adopteert Biesboschpad van Hans Kuijpers

MADE/DRIMMELEN - Het Biesboschpad van Hans Kuijpers komt er. Stichting Wandelnet heeft het 235 kilometer lange wandelpad langs de cultuur-historische hoogtepunten van de Biesboschregio geadopteerd. ,,Nu is mijn idee in goede handen”, reageert Madenaar Kuijpers, ,,ik ben heel blij".

Volledig scherm Hans Kujipers presenteerde in maart zijn project Biesboschpad, een wandelpad langs alle plaatsen waar de Elisabethsvloed kwam. Kuijpers staat hier bij een herkenbare plek: het Gat van den Ham bij Lage Zwaluwe. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Volgens Kuijpers zit bij Wandelnet alle deskundigheid. ,,Zij zijn gespecialiseerd in lange afstandspaden, weten van de hoed en de rand. Ik hoef geen stichting meer op te richten; ook de financiering is nu in hun handen".

Oud-wethouder Kuijpers presenteerde afgelopen maart zijn plannen voor een langeafstandswandelpad langs de afdrukken van de Sint-Elisabethsvloed. Zeshonderd jaar geschiedenis wilde hij weer laten leven via het Biesbosch Streekpad. Een meerdaagse wandeltocht van Willemstad over Raamsdonk en 's Gravenmoer naar de Elshoutse Zeedijk en dan richting Dordrecht en weer terug. Sporen in het landschap die de geschiedenis van het water zouden vertellen.

Blinde vlek

,,In het netwerk van streekpaden en langeafstandspaden is de Biesbosch een blinde vlek", zei hij in een interview in deze krant.Hij was net terug van een netwerk-toernee langs alle "streekhouders‘’, zoals provincie, gemeenten en waterschap.,,Hoe mooi zou het zijn als dit Biesboschpad in het Biesboschjaar geopend kan worden", opperde hij. Dan hebben we het over 2021, precies 600 jaar na de Sint-Elisabethsvloed.

Nu het pad onder de vlag van Wandelnet gerealiseerd gaat worden, is Kuijpers heel optimistisch. ,,Inmiddels zijn voldoende middelen toegezegd om het project volwaardig op te pakken. Dit jaar worden de definitieve route en kosten in beeld gebracht. Eind dit jaar wordt een grote bijeenkomst georganiseerd voor alle partijen die bijdragen aan de financiering van het pad. We kunnen het pad in 2021 introduceren.”