TenCate opent kunstgras­re­cy­clings­fa­briek in Amsterdam

10:41 AMSTERDAM/DONGEN - Nederland krijgt volgend jaar twee fabrieken voor de verwerking van versleten kunstgrasmatten: één in Amsterdam en één in Zuid-Nederland. De TenCate Grass Group opent in het eerste kwartaal van 2020 een fabriek in westelijke havengebied van de hoofdstad.