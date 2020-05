Wandelend de Oranje-Nassau’s achterna in de natuur tussen Breda en Tilburg

GILZE - Hé, pssst. Vanaf 1 juni kan het. In alle rust één of meerdere etappes wandelen van het Oranje-Nassaupad in de regio van Breda tot Tilburg. Of het lang rustig blijft nadat Toerisme de Baronie de route op de 13 nieuwe infopunten bekendmaakt?

Al weer een route, denkt u misschien. Inderdaad, maar wel een heel mooie in zeven etappes van 18 tot 20 kilometer. Liefst 135 kilometer visueel snoepen voor de sportieve wandelaar langs monumenten, weidse dreven, prachtige beekdalen, uitgestrekte bosgebieden, landgoederen, moderne architectuur. En een snufje cultuur rondom de Oranje-Nassau's. Want die hebben veel meer achtergelaten in de regio dan de meesten weten.

Volledig scherm Het Oranje-Nassaupad van 135 kilometer is een wandelroute in zeven dagen voor de sportieve wandelaar. Een initiatief van Toerisme de Baronie om toeristen langer aan de regio te binden. © Toerisme de Baronie

,,Het is de mooiste route die ik ken”, zegt fanatiek wandelaar Theo Donkers uit Gilze. Vermeld dient dat Donkers ook secretaris is van Toerisme de Baronie en een van de samenstellers van het Oranje-Nassaupad. ,,Maar toch", zegt hij. ,,Zelfs ik heb prachtige ontdekkingen gedaan.” Of dat nou op de Regte Heide bij Tilburg is, de beekdalen in Alphen, het Mastbos of de bossen van Dorst of Chaam.

Quote Naast Breda is in de regio zo veel meer verbonden aan de Oranjes Theo Donkers van Toerisme de Baronie

,,De naam Oranje-Nassau is verbonden aan Breda natuurlijk", zeggen Theo Donkers en Joyce Marijnissen. De laatste is in dienst na de fusie van de toeristische organisaties van Gilze en Rijen en Alphen-Chaam begin dit jaar. ,,Maar zo veel meer is verbonden aan de Oranjes zoals landgoederen in de regio, het kasteeltje in Tilburg en kamp Rijen.”

Circa 150 ondernemers uit de wijde regio hebben zich aangesloten bij Toerisme de Baronie om samen meer bestedingen te genereren in de regio. De route is maar één van de lekkere hapjes die dagjesmensen en gasten van de vele campings, hotels en B&B's krijgen voorgeschoteld. Fietsen, de wandelrondjes of ommetjes van circa 5 kilometer tot een bezoek aan een bierbrouwer, pannenkoekenrestaurant, golfbaan, museum, speeltuin, café, casino of outdoor.

Volledig scherm Route zes van het Oranje-Nassaupad begint in Breda en gaat naar Ulvenhout. © Toerisme de Baronie

Vanaf 1 juni is het wandelpakket te koop op dertien nieuwe infopunten in Gilze, Rijen, Molenschot, Alphen, Chaam, Riel, Strijbeek en Galder. Meestal zijn ze gevestigd in horecagelegenheden of rustpunten, waar een infotafel met folders is en de gastheer of -vrouw als gids dient.

Banier

De infopunten zijn herkenbaar aan het speciaal ontworpen witte banier met groene letters. De precieze locaties zijn te vinden op de vernieuwde website Toerisme de Baronie. Ook is daar de 52 pagina's dikke brochure van dit seizoen te vinden.

,,Eerst richten we ons op de regio en om ons heen. We zijn in gesprek met sites en bladen om de merknaam van onze regio ook nationaal te promoten", zegt Donkers. ,,Dat doen de ondernemers samen. Er zijn al 550 arrangementen. Er zit genoeg rek in als je weet dat in onze twee gemeenten jaarlijks al 500.000 overnachtingen zijn. Dit is pas het begin”, zegt Donkers.