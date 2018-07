Wandelen op de bonnefooi op zondag in het buitengebied: 'Je ontmoet steeds nieuwe mensen'

Elke zondagochtend een wandeling van anderhalf uur door de buitengebieden van de gemeente Drimmelen. Geheel vrijblijvend, zonder druk en iedere week een iets andere route. 'Wandelen op zondag' heeft als doel om te bewegen en sociale contacten op te doen.

Dit is zo'n initiatief dat spontaan ontstaan is. In Oud-Drimmelen nam Sjaak van Schie in 2015 al mensen uit wandelen in zijn omgeving en dat gezelschap groeide. Ook raadslid Loes van Zwieten haakte aan; samen besloten ze het aan te kaarten in de gemeenteraad.

,,We hebben het vervolgens per woonkern opgezet. Ondernemers gevraagd die dit op zich wilde nemen'', legt ze uit. Van belang was dat die ondernemers op zondagochtend voldoende tijd wilden vrijmaken, dat zij opereerden vanuit een fraai wandelgebied en dat er voldoende parkeergelegenheid was. ,,We zagen tot onze vreugde dat het aantal deelnemers steeg. En dat het bovendien een sociale functie heeft.''

Op de vierde zondag van de maand is Gastenverblijf Munnickenheide in Terheijden het vertrekpunt. Door de vakantieperiode is het gezelschap ditmaal ietwat uitgedund tot acht deelnemers. Regelmatig zijn het er twintig, soms wel dertig. Een van de wandelaars is Ans van den Hout, uit Made. Ze loopt vrijwel iedere zondag mee en dat blijft ze doen, zolang het fysiek mogelijk is.

De eerste zondag van de maand is de start in in Oud Drimmelen, de tweede in Hooge Zwaluwe, de derde in Wagenberg en een eventuele vijfde in Lage Zwaluwe. De route wordt daags voor de wandeling uitgestippeld door de organiserende ondernemer, in dit geval Gerjo Leijten, eigenaar van het gastenverblijf.

De route is iedere keer iets anders, er is altijd variëteit. ,,Ik hou ook rekening met de weersomstandigheden. Vandaag gaan we een flink stuk over een schaduwrijk pad.'' De route behelst zo'n acht kilometer, aan het einde staat de koffie klaar bij Munnickenheide. Iedere ondernemer geeft er een eigen invulling aan. ,,We hebben er geen website aangehangen of social media. Juist de vrijblijvendheid, juist dat er niets officieel is, geeft het haar charme. Natuurlijk moet je het in leven houden, maar dat doen die ondernemers zelf ook.''