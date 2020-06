Walter de Bruijne was ‘geliefde prins’

De Bruijne was elf keer (van 1992 tot en met 2002) als Andreo XXXIV prins carnaval in Dongen. In die hoedanigheid was hij zeer gezien. Hij legde tijdens deze periode de basis voor de jaarlijkse Lampkesoptocht. Inmiddels is dit evenement uitgegroeid tot een begrip in Dongen en omstreken. Datzelfde geldt voor het Groot Peeënlands Gala Concert, tegenwoordig Ut Grote Veurspel geheten.