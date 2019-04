Wagenberg geniet van hardloopfeest De Oude Weideloop

Zo'n vijftien jaar geleden werd de loop voor het laatst georganiseerd. ,,Een feestje voor lopers en niet-lopers" is het uitgangspunt van de organisatie. Daarom is er gezorgd voor vertier op het Van den Elsenplein, waar ook de start en finish is. Met name tijdens de familieloop is het er druk. Zo'n 160 ouders, grootouders en kinderen joggen één of twee rondjes door het dorp. Zo ook Mace Hulsenboom (6) uit Wagenberg. ,,Het ging heel goed, maar ik heb nu wel zere benen."

Aan zijn voorbereidingen kan het niet liggen. ,,Ik heb wel zes keer geoefend. We hebben een grote tuin en daarin ben ik keihard rondjes gaan rennen." Mace had daarom vertrouwen in de wedstrijd. ,,Ik ging gelijk hard. Nu heb ik een medaille en daar ben ik heel trots op." Dat geldt ook voor zijn vriendje Quin van Ginneken (6). ,,Ik ga mijn medaille in mijn slaapkamer ophangen." Het lijkt erop dat de vrienden al snel hersteld zijn van hun sportprestaties, want ze staan te popelen om het springkussen te bestormen.

Zenuwen

Willem Holthuis (10) uit Wagenberg waagt zich vandaag aan de vijf kilometer. ,,Ik ben wel een beetje zenuwachtig", geeft hij toe. Het is immers de eerste keer dat hij mee doet aan een hardloopwedstrijd. Samen met zijn moeder heeft hij zich voorbereid op deze sportieve uitdaging. ,,We hebben een paar keer op de loopband getraind", vertelt moeder Bregje. ,,Ook bij de voetbalvereniging heeft de jeugd extra getraind voor deze wedstrijd." Willem weet nog niet of hij tijdens de wedstrijd bij zijn moeder blijft. ,,Als mama te sloom gaat, blijf ik bij mijn oom." Voor oom Jack Vermeulen uit Oosterhout betekent De Oude Weideloop vooral een weerzien met oude bekenden. ,,Ik heb hier jaren gevoetbald en zie nu veel mensen van vroeger."

Ook de vriendinnen Sterre Laros (11) en Nika van Oosterhout (11) uit Made durven de vijf kilometer aan. ,,Wij denken dat wij dat wel kunnen", zegt Sterre zelfverzekerd. Nika heeft deze ochtend ter voorbereiding wat minder gegeten dan normaal. ,,Dan krijg ik daar geen last van. Verder heb ik goed gerekt en gestrekt."

Inge van Oosterhout, een van de organisatoren, kijkt uit naar de vijf kilometer waar een van haar vriendinnen een bijzondere rentree maakt. ,,Ze is herstellende van een jaar chemokuren en bestralingen. Hiervoor kon ze gemakkelijk vijf kilometer hardlopen, maar nu heeft ze alles weer vanaf nul moeten opbouwen. We hebben tegen haar gezegd: 'Het maakt niet uit wat je doet, want alles wat je doet is al meer dan iemand die op de bank ligt.' Vandaag doet ze mee en wij krijgen ontzettend veel energie van haar doorzettingsvermogen."