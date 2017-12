Waarschuwing: vrouw met zwart haar steelt spullen met babbeltruc in Raamsdonksveer

Biënnale Oosterhout keert terug in 2019

8 december OOSTERHOUT - De Biënnale gaat in de herhaling. De eerste editie van de kunstmanifestatie in oktober in de Heilige Driehoek is zo goed bevallen dat de organisatie donderdagavond heeft besloten om door te gaan en in 2019 een nieuwe manifestatie uit de grond te stampen.