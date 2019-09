Waarschuwing voor snel verkeer Vraggelse Baan

Flinke klus aan N629 bij Oosterhout begonnen

7:00 OOSTERHOUT - Het is automobilisten die over de A27 rijden, vast niet ontgaan dat er flink gewerkt wordt aan de nieuwe N629 ter hoogte van de afslag Oosterhout en Dongen. Aan beide kanten van de weg rijden de tractors van aannemer Heijmans af en aan om bergen zand te verplaatsen. Het werk dat tot de zomer van 2020 duurt, is in volle gang.