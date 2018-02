Waarom wij Huisman stevig aanpakten

Bij prudente verslaggeving hoort het beschrijven van eventuele verzachtende omstandigheden. Die kregen onze verslaggevers niet boven water. Omdat ze er niet zijn. Of misschien zijn ze er wel. We weten het niet, want de burgemeester koos ervoor niet te praten. Zijn goed recht. Maar hierdoor kennen we nu niet zijn kant van het verhaal.



We gingen er deze week ook met gestrekt been in met een commentaar waarbij we de zwijgzame houding van raad en college aan de kaak stelden. Deze commentaarvorm, waarbij we als krant stelling nemen, gebruiken we zelden. Toch vond ik dat we er deze week niet omheen konden. Velen wisten van het overmatige drankgebruik en de losse moraal van de burgemeester, maar niemand voelde de noodzaak het officieel aan te kaarten. Angstcultuur, onverschilligheid of iets anders? We vroegen het ons - net als onze lezers - af. Om ervoor te zorgen dat de raad en college zichzelf deze vraag zeker zouden stellen. Dit deden ze de avond na publicatie tijdens een openbare vergadering.