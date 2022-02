Waarom we al jaren stedenbanden hebben met China: ‘Een van de belangrijkste markten ter wereld’

Pijn in de kaken na benefiet vol humor: ‘Geweldig, een heerlijke sfeer’

MADE - In Grand Café Dun Brabander en De Korenbeurs zorgden Andy Marcelissen, Joep de Wildt en Peter van der Maas er donderdagavond voor dat - verdeeld over de twee locaties - in totaal tachtig bezoekers letterlijk bulderden van het lachen.

11 februari