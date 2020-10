Waarom Oosterhout in crisistijd 30 miljoen over heeft voor een nieuw stadhuis

Celstraf voor tientallen kilo's drugs in Oosterhout­se woning: ‘Hoe hebben ze mij gevonden?’

29 oktober BREDA - Vanwege de vondst van veertig kilo speed moet een bewoner van een woning aan de Freesiastraat in Oosterhout vijftien maanden de cel in, waarvan vijf voorwaardelijk. Dat oordeelde de rechtbank in Breda donderdag.