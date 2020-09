Waarom moet wegrestaurant ‘t Vliegveld weg en merkt Defensie amper iets van uitbreiding N282?

HULTEN - Heeft de gemeente Gilze en Rijzen het belang van Defensie niet te zwaar laten wegen bij de uitbreiding van de N282, ten koste van wegrestaurant ’t Vliegveld in Hulten? Die vraag werd dinsdag gesteld door de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

De Raad van State boog zich opnieuw over de plannen van de gemeente om ten westen van Hulten een afbuiging van de N282 (tussen Breda en Tilburg)naar het zuiden te realiseren. Vorig jaar bepaalde de bestuursrechter in een tussenvonnis al dat de gemeente die plannen moet wijzigen omdat het grote gevolgen heeft voor ’t Vliegveld.

De pleisterplaats voor truckers dreigde een groot aantal parkeerplaatsen kwijt te raken door de vernieuwing van de N282, waardoor het restaurant veel aanloop dreigt te verliezen.

De gemeente kwam na het tussenvonnis van de Raad van State met een nieuw plan. Daarin wordt het wegrestaurant helemaal weg bestemd, en moet het dus verdwijnen van de huidige locatie. Het restaurant zou wel gecompenseerd moeten worden, zo bepaalde de gemeente.

Paar kleine hoekjes

Defensie hoefde geen grond af te staan van de luchtmachtbasis ten behoeve van de zuidelijke afbuiging van de N282. De rechter van Raad van State wilde dinsdag weten waarom de gemeente de wensen van Defensie zo zwaar laat meewegen. ,,Het belang van Defensie is een enorme baksteen in de weegschaal”, zei de rechter over de keuzes die de gemeente maakt.

De gemeentewoordvoerder legde uit dat er toch “een paar kleine hoekjes” van de luchtbasis zijn afgesnoept in het bestemmingsplan voor de N282. “Defensie is voor ons niet heilig”, meende hij. Maar een “carte blanche” wilde Defensie niet geven. Daarom kan restaurant ’t Vliegveld helaas niet ontzien worden op de huidige locatie, aldus de woordvoerder.

Goed draaiende tent

De advocaat van het truckersrestaurant verklaarde dat de exploitant er het liefst wil blijven zitten. ,,Er is grote behoefte in de truckerswereld aan zijn bedrijf. Het is een goed draaiende tent.”

Eigenaar Alfons Valk gaf eerder aan BN DeStem aan dat hij het wegrestaurant op een andere locatie wil voortzetten als hij weg zou moeten van de huidige plek. 't Vliegveld is sinds 1978 in de handen van de familie Valk, toen zijn moeder het pand kocht. Ook met de voortzetting lijkt het goed te zitten, zei Valk eind vorig jaar: twee van zijn vijf kinderen zouden toen hebben aangegeven het restaurant in de toekomst voort te willen zetten.

Uitspraak van de Raad van State over ongeveer zes weken