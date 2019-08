Waarom legt de gemeente miljoenen toe op nieuwe woonwijk Zwaaikom?

Zorgen over uitrol 5G-net­werk

17:08 OOSTERHOUT - De uitrol van het zogeheten 5G-netwerk ‘is onverantwoord' en ‘moet stopgezet worden’. Dat vindt Cees Noltee, fractievoorzitter van Groen Brabant. In een brief aan het college van B en W zet Noltee vraagtekens bij de gevolgen voor de gezondheid van de straling van de snelle dataverbinding. Ook vraagt hij zich af of de burger buitenspel wordt gezet, omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorstander is van ‘een verplichte dekking van 98 procent’ in alle gemeentes.