Waarom keert Albert Smit terug in de Geertruidenbergse politiek? 'Als je gefrustreerd thuis gaat zitten, laat je de anderen winnen'

GEERTRUIDENBERG - Zijn terugkeer in de Geertruidenbergse politiek deed de afgelopen week heel veel stof opwaaien. Albert Smit is de lijsttrekker van Keerpunt'74 naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden vertrok Smit als wethouder, nadat hij een affaire had met een ambtenaar. In de nasleep daarvan werd hij door velen in de politiek verguisd en beschimpt. Het leidde zelfs tot persoonlijke vetes. Wethoudersambities heeft hij niet. Smit wil raadslid worden. Vijf vragen aan Smit over zijn rentree.

"Mijn passie is besturen. Ik voel me betrokken bij de gemeenschap en denk daarin het verschil te kunnen maken. Ik wist dat de reacties zouden komen, was erop voorbereid. Maar als je boos en gefrustreerd thuis gaat zitten, laat je de anderen winnen. En ja, het was niet leuk om die reacties terug te lezen."

"Na mijn vertrek stond alles in het teken van mijn privésituatie. What doesn't kill you makes you stronger. Ik moest privé aan de slag. Eerder ben ik benaderd door een landelijke politieke partij, maar dat was op dat moment te vroeg. Later kwam ik met Joop Heesters (oprichter Keerpunt'74) in gesprek. Ik ben bij hem geweest in een periode dat hij het moeilijk had. Zo is het gaan lopen."

"Ik wil niet met modder gooien, dat heb ik me voorgenomen. Ik wil politiek bedrijven op een positieve manier. Ik richt me op de gemeenschap. En de reacties vanuit de gemeenschap geven me energie."

"Ik mis gelijkwaardigheid binnen de kernen van Geertruidenberg en de benadering vanuit de gemeente. Weinig mensen staan met de poten in de modder. De verbindingen tussen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg zijn niet gerealiseerd. Als voorbeeld noem ik het Ontmoetingscentrum. In 2004 werd al over een toekomstvisie gesproken. Daar is nog niets aan gebeurd. Ik maak me daar zorgen over."