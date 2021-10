Waarom de wethouder die de coronaregels overtrad niet het veld hoeft te ruimen: ‘Was duidelijk dat hij er heel erg mee zat’

Eindelijk kan heel het dorp weer kwissen: ‘We verwachten chaos’

10:30 MADE/HOOGE ZWALUWE/WAGENBERG - Het maken én beoordelen van tachtig zelfgemaakte kwisvlaggen, al toeterend op een boerenkar door het dorp rijden of het organiseren van een bijeenkomst (mét stiekeme hints) voor teamcaptains. Een jaar na de oorspronkelijke data gaat er in Made, Hooge Zwaluwe en Wagenberg deze maand eindelijk gekwist worden. De voorpret zit er al goed in.